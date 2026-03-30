◆春季高校野球静岡県大会予選▽敗者復活戦富士宮北１４−０吉原工（５回コールド）（２９日・裾野球場ほか）春季高校野球静岡県大会予選の敗者復活戦１３試合が行われ、県大会出場の３９校が出そろった。県大会の組み合わせ抽選は、４月１４日（同１８日開幕）に行われる。富士宮北が前日の嫌な敗戦を吹き飛ばすコールド劇を披露した。吉原工のミスに乗じて１４得点で２年ぶりの県切符をつかんだ。「昨日の負けを生かすため