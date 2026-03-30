高円宮杯Ｕ―１８サッカープレミアリーグが４月４日に開幕する。３季ぶりに復帰したジュビロ磐田Ｕ―１８は５日、アウェーの熊本県で大津と対戦。３―６―１の新システムで、主将のＭＦ西岡健斗と点取り屋の奥田悠真（ともに３年）を中心に「５位以上」を目指していく。磐田が３バックに３ボランチという新たなフォーメーションで大舞台に臨む。前節まで４バックのトップチームとは異なるが、「選手の個性を生かせる」と安間貴