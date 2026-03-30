【ロンドン（英国）２９日＝金川誉】スコットランドに１―０と勝利した日本代表は、ウェンブリースタジアムでのイングランド代表戦に向け、ロンドンでのトレーニングを開始した。グラスゴー入り目前で発症した体調不良により、スコットランド戦までの練習を回避し、試合はスタンド観戦を余儀なくされたＭＦ佐藤龍之介（ＦＣ東京）が、この日より全体練習に合流。１週間のブランクに、まだ万全とはいかないが、久々に仲間達とのプ