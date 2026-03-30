フロジャポンが運営するフロプレステージュから、春限定の華やかなスイーツが登場しています。桜やいちご、ピスタチオなど春らしい素材を使ったラインアップは、見た目も味も季節感たっぷり。今回は、お花見や手土産にもおすすめの春限定スイーツ3選を紹介します。思わず写真に収めたくなる美しい見た目と、本格的なおいしさは試してみる価値ありですよ。春らしさ全開な華やかビジュアル！●ピスタチオムースと苺のジュレ（442円〜