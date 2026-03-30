「あと少しだから」と引き返せない――そんな判断が、損失も危険も膨らませる。エベレスト遭難も企業の失敗も根は同じだ。なぜ人は、間違いに気づいても賭けをやめられないのか。楽天グループ代表取締役会長兼社長・三木谷浩史氏をはじめ、Google元会長やZoomの創設者も絶賛する世界的ベストセラー『1兆ドル思考世界一流の成功をもたらす9原則』をもとに解説します。「あと少し」が命を奪う登頂は達成可能に思える。とりわけ頂上