ドウシシャは3月30日に、2018年から販売しているサーキュレーターと照明器具を融合させたシーリングファンライト「CIRCULIGHT（サーキュライト）」の新機種として、「サーキュライト EZシリーズ スイング12畳 アレクサ対応モデル」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。●風量・調光・タイマーまで自在にコントロール「サーキュライト EZシリーズ スイング12畳 アレクサ対応モデル」は、「サーキ