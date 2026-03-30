相手と仲良くなろうとするほど、お互いにしんどくなってしまったことはないでしょうか。どうすれば、人との「ちょうどいい間合い」を保つことができるのでしょう？IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。関係を深めようとするほど、お互いの負担になる