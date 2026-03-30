中国南方電網広東電網が独自に開発したスマート巡回点検ロボット犬「吠雲」が1万9000キロの距離を越え、チリの変電所で「職務に就く」こととなった。サンティアゴから帰国したばかりの広東電網東莞供電局の技術専門家、寧雪峰（ニン・シュエフォン）氏によると、3月中旬に南方電網のプロジェクトチームがチリを訪問し、同国のトランセレク社と変電所スマート巡回点検実証プロジェクトに関する協力合意を締結した。6月にロボット犬