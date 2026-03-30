タレントの板野友美が、ヤクルトスワローズの左腕エースである夫・高橋奎二投手との、食卓での微笑ましいやり取りを明かした。【映像】板野の品数豊富な食卓＆手料理を食べる夫・高橋奎二プロのアスリートを支える妻として、日々豪華な手料理を振る舞い「#友飯」としてSNSでも人気を博している板野。3月29日放送の『秘密のママ園2』（ABEMA）に出演した板野は、夫がその努力をどう受け止めているのか、リアルなリアクションを明