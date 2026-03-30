ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の主人公・豊臣秀長らとゆかりがある滋賀県内のスポットなどをＰＲしようと、県が企画した「春の北びわ湖観光開き」が２９日、長浜市の長浜港で行われ、同ドラマに出演する吉岡里帆さんと白石聖さんがゲストで参加した。吉岡さんと白石さんは、長浜市特産の絹織物「浜ちりめん」の着物で登場。事前に抽選で選ばれた観客ら約４００人が大きな拍手で出迎えると、２人は豊臣秀吉の馬印として知られ