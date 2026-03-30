先月20日、三重県明和町でプレハブの小屋が燃えた放火事件で、38歳の男が逮捕されました。逮捕された松阪市の農作業員・東山剛士容疑者(38)は先月20日、明和町池村にあるプレハブの小屋に火をつけた疑いが持たれています。小屋は、壁などの一部・およそ10平方メートルが燃えましたが、ケガ人はいませんでした。警察によりますと、東山容疑者は29日、自分の車に火をつけて通報する自作自演の火事を起こしていて、その