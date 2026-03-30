中国中部の山西省で火事があり、3人が死亡、23人が負傷しました。中国国営メディアなどによりますと、山西省太原市繁華街の高層ビルで28日夜火事があり、3人が死亡、23人が負傷しました。負傷者のうち、9人が重傷だということです。目撃者の話では、火は1階のレストランから出て、炎は建物の外壁を伝って上へ燃え広がったということです。このビルでは2025年も火事が発生していて、当局は外壁の防火材料などを含め、火事の原因を調