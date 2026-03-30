巨人との開幕カードを「2勝1敗」と勝ち越した阪神。試合後には藤川球児監督が笑顔を見せながらインタビューに応じました。初戦は犠牲フライのみの得点となり、黒星を喫した阪神。それでも2戦目は郄橋遥人投手が巨人打線を完封する中で佐藤輝明選手がタイムリーをあげるなどで勝利し、3戦目にも終盤に打線が猛攻を見せダブルスコアの差をつけての快勝としました。3試合目には、1イニングで2度も死球を浴び、藤川監督らがパッ