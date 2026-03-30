○アストロズ9−7エンゼルス●＜現地時間3月29日ダイキン・パーク＞ヒューストン・アストロズがロサンゼルス・エンゼルスとの同地区カード4戦目に勝利。先発登板した今井達也投手（27）は3回途中4失点という投球で勝敗付かなかった。デビュー戦のマウンドに上がった今井は先頭打者ネトを四球で歩かせるも、2番トラウトをフォーシーム攻めで3球三振。外角高めいっぱい95.3マイル（約153.4キロ）の最終球はトラウトにA