DeNAが逆転負けを喫し、開幕カードをまさかの3連敗で終えた。先発の石田裕太郎は7回まで無失点と好投を続けるも、8回に一挙5失点で試合をひっくり返された。29日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で、解説者の大矢明彦氏が石田続投の判断に疑問を呈した。「6回から球が上ずっていた。今日は投手にとって開幕試合で、とてつもない緊張感の中で投げていた。そこで球が浮き出したわけなので7回から交代するかと思って見