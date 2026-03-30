巨人―阪神戦プロ野球の巨人は29日、本拠地・東京ドームで阪神と対戦。6-12で敗れ、「伝統の一戦」となった開幕カードを1勝2敗で負け越した。試合前のファーストピッチには人気コンビ芸人が登場。投球とともに、ファンの視線を奪ったのは奇抜なメイクだった。この日、ファーストピッチを務めたのは女性お笑いコンビ「ニッチェ」だった。2人は巨人のユニホームを着用し、グラウンドに登場。場内でアナウンスされると、客席から