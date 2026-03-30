通信カラオケ・JOYSOUNDでは、映像コンテンツ配信サービス「みるハコ」で、ガールズグループ・TWICEのライブビューイングを実施する。『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』配信されるのは、ワールドツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の最終公演。4月28日に東京・国立競技場(MUFGスタジアム)で開催されるライブの模様を、同日18時から全国の対象カラオケルームで生配信する。同ツアーは、TWICEのデビ