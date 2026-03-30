皆さんは、職場で「昔はこうだった」と過去の価値観を押しつけられて困った経験はありませんか。時代が変われば働き方や考え方も変わるものですが、長く働いてきた人ほど、その変化を受け入れるのが難しい場合もあります。今回は、筆者の友人S太から聞いた、時代によって変化する働き方についての価値観に関するエピソードをご紹介します。 共働き家庭のリアルな現状 S太は30代の会社員です。3歳になる息子がおり、