新鮮なシチュエーション--ＦＲＩＤＡＹの表紙は初登場ですね！まずは感想を聞かせてください。「神奈川県の海沿いにある古民家のような場所で撮影したんですが、コタツに入ってのカットが印象に残っていますね。私の家にはコタツがなくて、今までもあまり入ったことがなかったんです。あと、丸い形をした、ちょっと変わったお風呂にお湯を張って入りました。コタツといい、″ぬくぬく″の撮影でしたね！」--お気に入りの衣装は？