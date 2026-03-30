突然、飼い主さんに何かを訴え出した猫さん。「どうしたの？」と飼い主さんが尋ねると……。あまりにも可愛すぎる鳴き声がInstagramで大きな話題に！投稿は記事執筆時点で73万回再生を突破し、「可愛すぎて震える…」「想像以上にモキュだった笑」「可愛すぎて何回もリピートしました！」といった声が寄せられました。 【動画：突然何かを訴えはじめた猫→なんだろうと思っていると…反則級に可愛い『驚きの鳴き声』】 「