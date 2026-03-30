子猫が小さな体で何度もぴょんぴょん飛び続けて…？どうにかして高いところにのぼろうとする姿がかわいすぎると大絶賛。「ちゃっちゃいのにがんばってる姿がもうたまらないですね！」「いつかジャンプして上がれるようになるね！」など、たくさんの応援コメントが寄せられています。 【動画：高いところに登ろうと『何度も挑戦する子猫』→微笑ましい光景に「思わず応援しちゃったｗ」「めちゃめちゃ可愛い」】 何度でもジャンプ