独5部ケーニヒスドルフで監督をする大野嵩仁アマチュアサッカーでは、仕事や学業と両立しながら、サッカーをやるのが当たり前だ。ドイツの5部リーグともなれば、大きなスポンサーがつき、主力選手が月に40-50万円相当の報酬を受け取ることもあるが、あくまでもそれはごく一部。みな将来的なことを考えて並行して仕事をしていたり、すぐ仕事ができるように資格を取ったりと準備をしている。その瞬間だけサッカーでの稼ぎだけで暮