世界レベルの実力世界の大舞台では、やはり藤澤五月（34）が強い、と思わされた。カナダ・カルガリーで行われたカーリング女子世界選手権（日本時間３月15〜23日）で、藤澤率いるロコ・ソラーレは、予選で優勝国のスイスを破るなど躍進し、４位入賞を果たした。「ミックスダブルスの世界的な選手でもある小穴桃里(こあなとうり)（30）が新加入したことで、ロコ・ソラーレに新たな風が吹きました。今大会を見る限り、アイス内外で違