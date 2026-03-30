フジテレビの三上真奈アナウンサーが3月29日、自身のインスタグラムを更新し、レギュラー番組の拡大をあらためて伝えた。 【写真】キラキラ姉妹感たっぷり杉原アナの指輪もキラーン 「＃ノンストップ！が明日からパワーアップします！放送開始が前倒しになって朝9時スタートに」と説明。「しかも番組初の全国放送ブロックが誕生するということで、これまで見られなかった地域のみなさんにも