記事ポイント累計約700万人来場のME TOKYOが新リサーチ機関「ME TOKYO EMOTION RESEARCH」を設立来場者701名への対面アンケートからZ世代女子の「リアルな感情データ」を可視化ピンク人気や「攻め」志向など2026年の5つのトレンドを予測 マルハン東日本が、体験型エンターテイメント施設「ME TOKYO」を活用した新リサーチ機関「ME TOKYO EMOTION RESEARCH」を設立しています。設立後初の自主調査「Z世代女子トレンド調査」は