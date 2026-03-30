YOSHIKI YOSHIKIが29日、三重県・鈴鹿サーキットで開催された「2026 FIA F1 世界選手権シリーズ Aramco 日本グランプリレース」（以下、「F1日本グランプリ」）の決勝スタート前セレモニーで、日本国歌『君が代』を演奏した。【写真】YOSHIKI「F1日本グランプリ」決勝スタート前セレモニーで日本国歌『君が代』を演奏世界最高峰の自動車レースとして知られる F1日本グランプリ。決勝スタート直前に行われる国歌演は