記事ポイント整形外科医の医学的エビデンスに基づいた栄養設計のオールインワン・プロテイン2種が2026年4月11日に発売NMN配合の「Premium」とコラーゲン・プラセンタ配合の「Beauty」を展開人工甘味料・着色料・保存料を一切排除した完全無添加のクリーン設計 有栖川整形外科の院長が手がける医療×ライフスタイルブランド「DOCTOR MADE」から、オールインワン・プロテイン2種が2026年4月11日（土）に発売されます。NMN配合の