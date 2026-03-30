【直撃インタビュー】【前回を読む】佐々木麟太郎の去就はどうなる？ソフトB城島健司CBO直撃（1）「ポスティングをやらないとは言ってない」城島健司（ソフトバンク／チーフベースボールオフィサー／49歳）昨季5年ぶり12回目の日本一に輝いたソフトバンクのチーム運営を担う城島健司CBOの独占インタビュー2回目（全3回）。昨年の日本一決定直後に小久保裕紀監督がチームの解体を宣言した理由。「台湾の至宝」といわれる徐若熙