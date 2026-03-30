記事ポイント牛一頭からわずかしか取れない「ハネシタ」と「フランク」の2種類を一皿で食べ比べできる期間限定フェア200g税込2,178円から、北海道全10店舗で2026年4月1日より開催最高級米特Aランク「ゆめぴりか」を羽釜で炊き上げたご飯との組み合わせも魅力 北海道全10店舗を展開する炭焼ステーキ専門店「BEEF IMPACT」が、2026年4月1日より「希少部位ステーキコンボフェア」を開催します。牛一頭からわずかしか取れない「ハ