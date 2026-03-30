記事ポイント相川亮二監督・筒香嘉智選手ら5名出演の本音トーク＆チャレンジ企画が全8話で展開選手チャレンジ優勝者にハイセンスの大画面テレビをプレゼント全8話で毎回5名分のサイン入りユニフォームが当たるキャンペーンを実施 ハイセンスジャパンは、横浜DeNAベイスターズの公式スポンサーとして「ハイセンスプレゼンツ 横浜DeNAベイスターズのここだけの話2026」を2026年シーズン通して全8話で公開します。相川亮二監督、