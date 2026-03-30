記事ポイント2026年4月1日にJJ BURGERがグランドメニューをリニューアル、12品の新バーガーを追加国産牛100%・国産小麦・手作りソースなど素材と製法のこだわりが充実4月1日〜30日の期間限定でPLANTアプリから新メニューお試しクーポンを配布 JJ BURGERは2026年4月1日（水）にグランドメニューをリニューアルし、12品の新バーガーをラインナップに加えます。国産牛100%のパテや国産小麦のバンズ、店内手作りのソースといった