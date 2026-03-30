高石あかりが主演した連続テレビ小説『ばけばけ』スピンオフの第1話「オサワ、スイーッチョン。」が今夜23時より放送される。【写真】吉沢亮演じる錦織さんも登場！『ばけばけ』スピンオフは、本編では描かれなかったトキ（高石）とヘブン（トミー・バストウ）を取り巻く人々の知られざる物語。主人公はトキの友人サワ（円井わん）と、花田旅館の女中ウメ（野内まる）。さらに、新たな出演者として葉山奨之と山谷花純を迎える