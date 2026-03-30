記事ポイントドローン・AI・3Dモデリングを組み合わせた実践型DXプログラムを高校向けに提供開始文科省「N-E.X.T.ハイスクール構想」の「生徒を主語にした学び」を現場レベルで実現25年以上の教育ICT支援実績を持つハイパーブレインが学校ごとに柔軟な設計に対応 ハイパーブレインが、文部科学省の「N-E.X.T.ハイスクール構想」に対応した高校向け実践的DX学習プログラムの提供を開始しています。ドローン操縦・3Dモデリング