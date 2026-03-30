◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節いわき１―０磐田（２９日・ハワスタ）Ｊ２磐田はアウェーのＪ２いわき戦に０―１で敗れ、４連敗を喫した。これで開幕から８試合を終えて２勝６敗となった。今季はＰＫ戦の２勝にとどまり、勝ち点３はなし。９０分間での勝利が一度もなく、２０１３年のクラブワーストを更新した。無情にも終了のホイッスルが鳴り響いた。前半に先制点を奪われて、チャンスを作りながら無得点。開幕