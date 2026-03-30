記事ポイントブルボン「しゃりもにグミ」シリーズにエナジードリンク味が新登場ピーチ・マスカット・レモンの3種果汁によるフルーティな味わい2026年4月7日（火）より全国のコンビニ・量販店等で発売 ブルボンの大粒エアイングミ「しゃりもにグミ」シリーズから、新フレーバー「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」が登場します。ピーチ、マスカット、レモンの3種の果汁をプラスした、爽快かつフルーティな1粒です