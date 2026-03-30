◆春季高校野球静岡県大会予選▽敗者復活戦沼津商５−０星陵（２９日・裾野球場ほか）春季高校野球静岡県大会予選の敗者復活戦１３試合が行われ、県大会出場の３９校が出そろった。沼津商が星陵を５―０で下し、２年連続の県大会切符をつかんだ。プロ注目の後藤幸樹捕手（３年）が２投手を巧みにリードし、完封リレーをアシスト。攻撃では押し出しで打点を挙げるなど１安打２四球で勝利に貢献。県大会の組み合わせ抽選は、４月