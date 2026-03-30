記事ポイント都心へ常磐線33分・水とみどりの「ほどよく絶妙」なまち取手の魅力を凝縮したガイドブック「とりでの魅力」12個・厳選3モデルコース・グルメスポットをフルカラー28ページで網羅3万部を発行し市内公共施設で無料配布中、電子書籍版も閲覧可能 茨城県取手市が「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版を発行しています。都心へ常磐線で33分、水とみどりが心地よい「ほどよく絶妙」なまち・取手の魅力を、フルカラー28