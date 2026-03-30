タレントの鈴木紗理奈（４８）が定期健診の結果を公表し、病気も明かした。２９日にインスタグラムで「定期検診の結果女性ホルモンが１ミリもないと診断されました」と告白。「渡米中天地がひっくり返るようなめまいがあってリオトがケアしてくれたからそれが原因やから安心してとすぐ連絡」と長男にも伝えたそうで、「ママ女のホルモンないらしい！ママじゃなくて今はパパやで！！と最後は２人で爆笑して一件落着