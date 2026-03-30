記事ポイントブルボンから凍らせて食べる二層構造カップデザート「フローズンフロートゼリー」が登場クリームとゼリーの二層構造で、凍らせるとフロートのような味わいが楽しめるコーラ味・メロンソーダ味・いちごソーダ味の3品を2026年4月7日に全国発売 ブルボンから、凍らせて食べる新感覚のカップデザート「フローズンフロートゼリー」が登場します。クリームとゼリーの二層構造になっており、凍らせることでフロートのよ