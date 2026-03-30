『M-1グランプリ2025』王者のたくろう（赤木裕・きむらバンド）の関西初冠番組ABCテレビ『デスゲームTAKUROW〜M-1王者たくろうと8人の人質〜』が30日深夜0時に放送される。【番組カット】”M-1ファイナリスト”真剣な表情の先輩芸人と向き合うたくろう9日から始まったサイコホラーバラエティー『デスゲームTAKUROW』もついに最終回を迎える。これまでにチェリー大作戦、オーサカクレオパトラを救えず、仲間の「死」を目の当た