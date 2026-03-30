「黄金泥棒」（4月3日公開）は、13年前に起きた金製仏具の盗難事件に着想を得ている。札幌三越で開催された「大黄金展」会場から約530万円の18金の「おりん」を盗んだのは、会場を訪れていた平凡な主婦だった。8日後に夫に連れられて自首し「きれいだなと思って盗んだ」と供述。来場者が気軽に手にできる状態だったおりんをそのまま手提げのバッグに入れたと話した。映画は舞台を福岡に移し、日々の生活に退屈していた主婦が「秀吉