毎朝恒例のボール遊びを始めたワンコですが、なぜかボールよりも自分の方が転がっていて…？可愛くて面白い姿に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で88万回を超えて表示され、4.9万件のいいねが寄せられています。 【写真：鈍臭すぎる犬が『ボール遊び』をした結果→盛大にコケてしまい…シュール過ぎる光景】 鈍臭いワンコのモーニングルーティン Threadsアカウント「okara_style」