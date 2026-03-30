AKB48の元メンバーでタレントの峯岸みなみが3月25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【岡崎プチ旅行】イヤイヤ期突入ママ、全てを忘れて癒されます」と題した動画を投稿し、愛知県岡崎市を巡る「プチ旅行」の様子を伝えた。 （関連：【画像あり】育児疲れをプチ旅行でリフレッシュする峯岸みなみ） 峯岸は現在、夫である東海オンエア・てつやの地元、岡崎市で子育てをしながら生活している。この日は「一日、娘を