トッテナム・ホットスパーは29日、指揮官のイゴール・トゥドール監督との契約を解除することを発表した。クラブにとって今季2度目の監督解任となる。今季はトーマス・フランク前監督とともにシーズンをスタートさせたトッテナムだが、期待されていた成績を残せずリーグ戦で下位に沈み、今年2月にはフランク監督を解任。後任にはガラタサライやユヴェントスなどを率いたトゥドール氏が就任したが、就任後リーグ戦では5試合で1分4敗