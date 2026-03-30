一生懸命努力しているのに、なぜか報われない。忙しく動いているのに、どこか手応えがない。そんな「不毛な時間」に心当たりはないでしょうか。実は問題は能力不足ではありません。むしろ危ないのは、「やるべきことをやっているから大丈夫」という無意識の思い込みです。今回、毎朝5時55分から行われている「1分朝活」に登壇したのは、『不毛な時間をゼロにする』の著者・佐藤悠希さん。努力が空回りする原因は“行動量”ではなく