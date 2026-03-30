小中学生男女14人組ボーカル＆ダンスカンパニー「PG」が29日、都内で「MIDNIGHT FEVER」リリースイベントツアーの最終公演を開催した。全国17会場で34公演を開催し、合計2万人を動員。各回で「チームP」と「チームG」の2組に分かれてステージに立ち、「BANABANA」「MIDNIGHT FEVER」など全5曲を披露した。RiANA（14）は「去年よりもファンの方が増えて本当にうれしい」と人気の拡大を実感。「（目標の）全国ツアーに向けて、またさ