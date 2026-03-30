「言われた通りにやってきたのになぜ伸びないのか…」。学校では「正解に早くたどり着く力」が評価された。しかし社会では、そもそも正解がない。だからこそ、差がつくのは知識量ではなく、“思考の回数”だ。マーケティングコンサルタントの筆者は、地頭は生まれつきではなく「習慣」の複利で鍛えられると説く。※本稿は、宮脇啓輔『できる人が大事にしている 複利で伸びる仕事術』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を