歌手和田アキ子（75）が司会を務めるTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」が29日、レギュラー放送最終回を迎えた。オープニングで和田は「吉村明宏とか部屋まであいさつ来てくれて。初期のスタッフも」と多数の関係者が祝いに訪れたことを明かした。40年6カ月の軌跡を振り返った。85年10月6日に始まり、放送回数は1963回にのぼる。20年に樹立した「生放送バラエティー番組、同一司会者最長放送」のギネス世界記録も、40年と174日に