「これから投げてくるね」。遠征先からの夫の電話を合図に、子どもたちは眠りにつく。メジャー移籍から10年。前田健太選手の妻・早穂さんの現地での生活は華やかなスタンド観戦ではなく「夜7時の寝かしつけ」と「手作り弁当」という日常でした。登板日に溢れる涙の理由と、異国の地で貫いた自分らしい支え方。マエケン家族を支えた10年間の舞台裏を伺いました。 【写真】「マエケンから妻へ」40歳の誕生日に送った手紙に「