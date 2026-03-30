グラビアアイドル“エリマリ姉妹”こと、Erika（姉、25）と百瀬まりな（妹、24）が29日、都内で、初写真集「fericire」（講談社）の発売記念記者会見を行った。Erikaは「写真集を出すのが目標だった。すごくうれしい」。まりなも「私もうれしい。写真集を手にした時は感動した」と話した。父が日本人で母がルーマニア人。Erikaは「タイトルはルーマニア語で『幸せ』の意味。この本を手に取った人たちに『fericire』を感じて欲しい